Попова (Исаковская) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Исаковская) Евдокия Павловна

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Место рождения

Большой Двор, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.02.1874

Дата смерти

03.03.1957

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1874

Отец: Исаковский Павел Акиндинович

Мать: Исаковская Анна Ильична

Большой Двор, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.01.1895

Дочь: Ворошилова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович

Подгорная, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович

Подгорная, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович

Подгорная, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Попов Арсений Михайлович

Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович

Подгорная, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Анфиса Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович

Подгорная, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович

Подгорная, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович

Подгорная, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.09.1911

Сын: Попов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович

Подгорная, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович

Подгорная, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович

Подгорная, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Михаил Иванович

Смерть
03.03.1957
Подгорная, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
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