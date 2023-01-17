Попова (Исаковская) Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рождения16.02.1874
Дата смерти03.03.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1874
Рождение ребёнка
20.01.1895
Дочь: Ворошилова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Анфиса Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
28.09.1911
Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.03.1957