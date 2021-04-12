Коновалова (Попова) Римма Андреевна
Место рождения
Дата рождения26.09.1946
Дата смерти12.04.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1946
Отец: Попов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
26.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Фёдорович
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.2021