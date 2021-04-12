Коновалова (Попова) Римма Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Попова) Римма Андреевна

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Место рождения

Подгорная, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.09.1946

Дата смерти

12.04.2021

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1946

Отец: Попов Андрей Михайлович

Мать: Попова Екатерина Павловна

Подгорная, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Фёдорович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Фёдор Фёдорович

Смерть
12.04.2021
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