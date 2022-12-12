Коновалов Фёдор Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коновалов Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коновалова Римма Андреевна
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно