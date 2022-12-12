Коновалов Фёдор Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Фёдор Фёдорович

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Место рождения

Смолькино, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коновалов Фёдор

Мать: не указана

Смолькино, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коновалова Римма Андреевна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Римма Андреевна

Смерть
Неизвестно
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