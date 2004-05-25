Толок (Коваленко) Ефросинья Андреевна
Место рождения
Дата рождения02.03.1925
Дата смерти25.05.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1925
Бракосочетание
Между 1941 и 1952
Рождение ребёнка
09.06.1946
Отец ребёнка: не указан
Ростовская обл., ст. Пролетарская
Рождение ребёнка
31.07.1952
Дочь: Совгир Ольга Петровна
Отец ребёнка: Толок Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
19.05.1956
Дочь: Строкина Любовь Петровна
Отец ребёнка: Толок Пётр Михайлович
Смерть
25.05.2004
Место жительства
До 2004
Похороны
2004