Толок (Коваленко) Ефросинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толок (Коваленко) Ефросинья Андреевна

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Место рождения

Зачатовка

Дата рождения

02.03.1925

Дата смерти

25.05.2004

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1925
Бракосочетание
Между 1941 и 1952

Муж: Толок Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
09.06.1946

Сын: Толок Владимир Петрович

Отец ребёнка: не указан

Ростовская обл., ст. Пролетарская
Рождение ребёнка
31.07.1952

Дочь: Совгир Ольга Петровна

Отец ребёнка: Толок Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
19.05.1956

Дочь: Строкина Любовь Петровна

Отец ребёнка: Толок Пётр Михайлович

Смерть
25.05.2004
Место жительства
До 2004
Похороны
2004
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