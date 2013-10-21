Толок Владимир Петрович
Место рожденияРостовская обл., ст. Пролетарская
Дата рождения09.06.1946
Дата смерти21.10.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1946
Отец: не указан
Ростовская обл., ст. Пролетарская
Бракосочетание
Между 1968 и 1978
Жена: Толок Любовь Игнатьевна
Рождение ребёнка
02.04.1978
Сын: Толок Александр Владимирович
Мать ребёнка: Толок Любовь Игнатьевна
Место жительства
С 1978
Рождение ребёнка
21.06.1984
Сын: Толок Виталий Владимирович
Мать ребёнка: Толок Любовь Игнатьевна
Смерть
21.10.2013