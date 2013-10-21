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Толок Владимир Петрович

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Место рождения

Ростовская обл., ст. Пролетарская

Дата рождения

09.06.1946

Дата смерти

21.10.2013

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1946

Отец: не указан

Мать: Толок Ефросинья Андреевна

Ростовская обл., ст. Пролетарская
Бракосочетание
Между 1968 и 1978

Жена: Толок Любовь Игнатьевна

Рождение ребёнка
02.04.1978

Сын: Толок Александр Владимирович

Мать ребёнка: Толок Любовь Игнатьевна

Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Место жительства
С 1978
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
21.06.1984

Сын: Толок Виталий Владимирович

Мать ребёнка: Толок Любовь Игнатьевна

Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
21.10.2013
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