Толок (Плющ) Любовь Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толок (Плющ) Любовь Игнатьевна

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Место рождения

Украина

Дата рождения

10.09.1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1946 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Бракосочетание
Между 1968 и 1978

Муж: Толок Владимир Петрович

Рождение ребёнка
02.04.1978

Сын: Толок Александр Владимирович

Отец ребёнка: Толок Владимир Петрович

Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Место жительства
С 1978
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
21.06.1984

Сын: Толок Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Толок Владимир Петрович

Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
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