Толок (Плющ) Любовь Игнатьевна
Место рожденияУкраина
Дата рождения10.09.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина
Бракосочетание
Между 1968 и 1978
Рождение ребёнка
02.04.1978
Сын: Толок Александр Владимирович
Отец ребёнка: Толок Владимир Петрович
Место жительства
С 1978
Рождение ребёнка
21.06.1984
Сын: Толок Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Толок Владимир Петрович