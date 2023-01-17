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Толок Виталий Владимирович

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Место рождения

Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

21.06.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1984

Отец: Толок Владимир Петрович

Мать: Толок Любовь Игнатьевна

Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Место жительства
С 1984
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Между 2004 и 2009

Жена: Толок Екатерина Сергеевна

Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
22.06.2009

Дочь: Толок Анна Витальевна

Мать ребёнка: Толок Екатерина Сергеевна

Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
25.07.2017

Сын: Толок Илья Витальевич

Мать ребёнка: Толок Екатерина Сергеевна

Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
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