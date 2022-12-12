Белогорск
Белогорский муниципальный район, Республика Крым (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
12КАРАСУБАЗАР (КАРА-СУ-БАЗАР, КАРА-СУ, КАРАСЬ-БАЗАР). Заштатный (Симферопольского уезда).При р. Кара-Су (Биюк-Кара-Су).199441420285436963Церквей: православных 2, армяно-григорианская 1, армяно католических 2. Каплица 1. Еврейских синагог 2. Мечетей 25. Частных школ 2. Почтовая станция. Еженедельные базары. Показать всеПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
796485Белогорскгород45°03,0' с.ш.34°36,0' в.д.L-36-106
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
35607101001г Белогорскгород