город Белогорск, город Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым (на 2019) — Familio

Белогорск

Белогорский муниципальный район, Республика Крым (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Города
12КАРАСУБАЗАР (КАРА-СУ-БАЗАР, КАРА-СУ, КАРАСЬ-БАЗАР). Заштатный (Симферопольского уезда).При р. Кара-Су (Биюк-Кара-Су).199441420285436963Церквей: православных 2, армяно-григорианская 1, армяно католических 2. Каплица 1. Еврейских синагог 2. Мечетей 25. Частных школ 2. Почтовая станция. Еженедельные базары. Показать все
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Крым, Белогорский район
796485Белогорскгород45°03,0' с.ш.34°36,0' в.д.L-36-106

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Крым, Белогорский муниципальный район, Городское поселение Белогорск
35607101001г Белогорскгород
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