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Толок Пётр Михайлович

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Место рождения

Терноватое

Дата рождения

12.12.1925

Дата смерти

13.05.1980

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1925

Отец: Толок Михаил

Мать: Толок Наталья Ивановна

Место жительства
С 1925
Бракосочетание
Между 1941 и 1952

Жена: Толок Ефросинья Андреевна

Рождение ребёнка
31.07.1952

Дочь: Совгир Ольга Петровна

Мать ребёнка: Толок Ефросинья Андреевна

Рождение ребёнка
19.05.1956

Дочь: Строкина Любовь Петровна

Мать ребёнка: Толок Ефросинья Андреевна

Смерть
13.05.1980
Место жительства
До 1980
Похороны
1980
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