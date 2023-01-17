Толок Пётр Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.12.1925
Дата смерти13.05.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1925
Отец: Толок Михаил
Мать: Толок Наталья Ивановна
Место жительства
С 1925
Бракосочетание
Между 1941 и 1952
Рождение ребёнка
31.07.1952
Дочь: Совгир Ольга Петровна
Мать ребёнка: Толок Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
19.05.1956
Дочь: Строкина Любовь Петровна
Мать ребёнка: Толок Ефросинья Андреевна
Смерть
13.05.1980
Место жительства
До 1980
Похороны
1980