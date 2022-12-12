Строкина (Толок) Любовь Петровна
Место рождения
Дата рождения19.05.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1956
Отец: Толок Пётр Михайлович
Место жительства
С 1956
Бракосочетание
Между 1972 и 1977
Рождение ребёнка
17.11.1977
Сын: Строкин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Строкин Александр Борисович
Место жительства
С 1977
Рождение ребёнка
04.08.1984
Дочь: Белозёрова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Строкин Александр Борисович