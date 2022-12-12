Строкина (Толок) Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строкина (Толок) Любовь Петровна

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Место рождения

Сердитое

Дата рождения

19.05.1956

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1956

Отец: Толок Пётр Михайлович

Мать: Толок Ефросинья Андреевна

Место жительства
С 1956
Бракосочетание
Между 1972 и 1977

Муж: Строкин Александр Борисович

Рождение ребёнка
17.11.1977

Сын: Строкин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Строкин Александр Борисович

Место жительства
С 1977
Рождение ребёнка
04.08.1984

Дочь: Белозёрова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Строкин Александр Борисович

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