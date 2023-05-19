Строкин Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строкин Сергей Александрович

Место рождения

Иловайск

Дата рождения

17.11.1977

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1977

Отец: Строкин Александр Борисович

Мать: Строкина Любовь Петровна

Место жительства
С 1977
Бракосочетание
Между 1994 и 2003

Жена: Строкина Оксана Сергеевна

Рождение ребёнка
13.02.2003

Дочь: Строкина Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Строкина Оксана Сергеевна

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
20.01.2009

Дочь: Строкина Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Строкина Оксана Сергеевна

Место жительства
С 2009
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