Строкин Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения17.11.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1977
Место жительства
С 1977
Бракосочетание
Между 1994 и 2003
Рождение ребёнка
13.02.2003
Дочь: Строкина Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Строкина Оксана Сергеевна
Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
20.01.2009
Дочь: Строкина Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Строкина Оксана Сергеевна
Место жительства
С 2009