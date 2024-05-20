Бедарева Дарья Стефанова 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бедарева Дарья Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Неизвестно Стефан (Степан)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедарев Спиридон Колистратов

Рождение ребёнка
1847

Сын: Бедарев Стефан (Степан) Спиридонов

Отец ребёнка: Бедарев Спиридон Колистратов

Рождение ребёнка
1849

Сын: Бедарев Никита (Доримедонт) Спиридонов

Отец ребёнка: Бедарев Спиридон Колистратов

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Бедарева) Агафья Спиридонова

Отец ребёнка: Бедарев Спиридон Колистратов

Рождение ребёнка
1854

Сын: Бедарев Афанасий Спиридонов

Отец ребёнка: Бедарев Спиридон Колистратов

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Бедарева) Христина Спиридонова

Отец ребёнка: Бедарев Спиридон Колистратов

Рождение ребёнка
1862

Сын: Бедарев Влас Спиридонов

Отец ребёнка: Бедарев Спиридон Колистратов

Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Бедарева) Васса Спиридоновна

Отец ребёнка: Бедарев Спиридон Колистратов

Смерть
Неизвестно

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