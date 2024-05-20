Бедарева Дарья Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Неизвестно Стефан (Степан)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Сын: Бедарев Стефан (Степан) Спиридонов
Отец ребёнка: Бедарев Спиридон Колистратов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Бедарев Никита (Доримедонт) Спиридонов
Отец ребёнка: Бедарев Спиридон Колистратов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Бедарева) Агафья Спиридонова
Отец ребёнка: Бедарев Спиридон Колистратов
Рождение ребёнка
1854
Сын: Бедарев Афанасий Спиридонов
Отец ребёнка: Бедарев Спиридон Колистратов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Бедарева) Христина Спиридонова
Отец ребёнка: Бедарев Спиридон Колистратов
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Бедарев Спиридон Колистратов
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Бедарева) Васса Спиридоновна
Отец ребёнка: Бедарев Спиридон Колистратов
Смерть
Неизвестно