Бедарев Никита (Доримедонт) Спиридонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с.Быстрянка
Рождение ребёнка
1877
Сын: Бедарев Никита Доримедонтович (Никитин)
Мать ребёнка: Бедарева Жена Никиты Спиридонова
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Бедарева Жена Никиты Спиридонова
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Бедарева Жена Никиты Спиридонова
Смерть
Неизвестно