Бедарев Никита (Доримедонт) Спиридонов 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бедарев Никита (Доримедонт) Спиридонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Бедарев Спиридон Колистратов

Мать: Бедарева Дарья Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бедарева Жена Никиты Спиридонова

Место жительства
Неизвестно
с.Быстрянка
Рождение ребёнка
1877

Сын: Бедарев Никита Доримедонтович (Никитин)

Мать ребёнка: Бедарева Жена Никиты Спиридонова

Рождение ребёнка
1885

Сын: Бедарев Данила Никитин

Мать ребёнка: Бедарева Жена Никиты Спиридонова

Рождение ребёнка
1890

Сын: Бедарев Василий Никитин

Мать ребёнка: Бедарева Жена Никиты Спиридонова

Смерть
Неизвестно

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