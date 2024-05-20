Бедарев Стефан (Степан) Спиридонов 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бедарев Стефан (Степан) Спиридонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Бедарев Спиридон Колистратов

Мать: Бедарева Дарья Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бедарева Жена Стефана Спиридонова

Рождение ребёнка
1871

Сын: Бедарев Степан Стефанов

Мать ребёнка: Бедарева Жена Стефана Спиридонова

Рождение ребёнка
1875

Сын: Бедарев Дмитрий Степанов

Мать ребёнка: Бедарева Жена Стефана Спиридонова

Рождение ребёнка
1880

Сын: Бедарев Петр Степанов

Мать ребёнка: Бедарева Жена Стефана Спиридонова

Смерть
Неизвестно

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