Бедарев Стефан (Степан) Спиридонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Бедарева Жена Стефана Спиридонова
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Бедарева Жена Стефана Спиридонова
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Бедарева Жена Стефана Спиридонова
Смерть
Неизвестно