Бедарев Афанасий Спиридонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Бедарева Жена Афанасия Спиридонова
Рождение ребёнка
1884
Сын: Бедарев Григорий Афанасьев
Мать ребёнка: Бедарева Жена Афанасия Спиридонова
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Бедарева Жена Афанасия Спиридонова
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Бедарева Жена Афанасия Спиридонова
Смерть
Неизвестно