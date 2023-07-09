Марьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Владович Анисия Григорьева
Отец ребёнка: Владович Григорий
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Владович София Григорьева
Отец ребёнка: Владович Григорий
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Владович Варвара Григорьева
Отец ребёнка: Владович Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владович Григорий
Смерть
Неизвестно