Владович Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владович Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1788 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Владович Анисия Григорьева

Мать ребёнка: Марьяна

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Владович София Григорьева

Мать ребёнка: Марьяна

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Владович Варвара Григорьева

Мать ребёнка: Марьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марьяна

Смерть
Неизвестно
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