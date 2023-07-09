Владович Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Владович Анисия Григорьева
Мать ребёнка: Марьяна
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Владович София Григорьева
Мать ребёнка: Марьяна
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Владович Варвара Григорьева
Мать ребёнка: Марьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марьяна
Смерть
Неизвестно