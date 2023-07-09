Владович Анисия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владович Анисия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1777 г.р.

Мать

Около 1788 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Владович Григорий

Мать: Марьяна

Смерть
Неизвестно
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