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Владович Варвара Григорьева
Владович Варвара Григорьева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1811
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Владович Григорий
Около 1777 г.р.
Мать
Марьяна
Около 1788 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец:
Владович Григорий
Мать:
Марьяна
Смерть
Неизвестно
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