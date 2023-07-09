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Владович София Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1777 г.р.

Мать

Около 1788 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
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Место
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Рождение
Около 1808

Отец: Владович Григорий

Мать: Марьяна

Смерть
Неизвестно