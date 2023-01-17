Марфа Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
1738
Отец: Гаврил Васильев
Мать: Матрона Михайлова
ИВ-1741 Марфы нет (где она?) ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Марфа 6=1738 ИВ-1745, 1747, 1748, 1749---, 1750 Марфы нет (где она?) ИВ-1751 Марфа Гаврилова 12=1739 ИВ-1752 Марфа 12=1740 ИВ-1753 --... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно