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Марфа Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1707 г.р.

Мать

1707 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Гаврил Васильев

Мать: Матрона Михайлова

ИВ-1741 Марфы нет (где она?) ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Марфа 6=1738 ИВ-1745, 1747, 1748, 1749---, 1750 Марфы нет (где она?) ИВ-1751 Марфа Гаврилова 12=1739 ИВ-1752 Марфа 12=1740 ИВ-1753 --... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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