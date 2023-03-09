Купец Ксенофонт Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купец Ксенофонт Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Никифор Иванов

Мать: не указана

МК-1762 05.05.1762 Той вотчины деревни Васкова крестьянина Никифора Иванова сын отрок Ксенофонт той вотчины деревни Возгрева с крестьянкой Гавриловой дочерью Васильева девкой Марфой первым браком КУЛ... Показать все
Бракосочетание
05.05.1762

Жена: Марфа Гаврилова

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1762 05.05.1762 Той вотчины деревни Васкова крестьянина Никифора Иванова сын отрок Ксенофонт той вотчины деревни Возгрева с крестьянкой Гавриловой дочерью Васильева девкой Марфой первым браком
Рождение ребёнка
1767

Сын: Гаврил Ксенофонтов

Мать ребёнка: Марфа Гаврилова

КУЛИКИНО РС-1782, страница Гаврило 15=1767 БЕЖЕЦК
Рождение ребёнка
1777

Сын: Ульян Ксенофонтов

Мать ребёнка: Марфа Гаврилова

КУЛИКИНО РС-1782, страница 1380 Улян 5=1777 БЕЖЕЦК
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Анна Ксенофонтова

Мать ребёнка: Марфа Гаврилова

КУЛИКИНО РС-1782, страница 1380 Анна 3=1779 БЕЖЕЦК
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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