Купец Ксенофонт Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1742
Отец: Никифор Иванов
Мать: не указана
МК-1762 05.05.1762 Той вотчины деревни Васкова крестьянина Никифора Иванова сын отрок Ксенофонт той вотчины деревни Возгрева с крестьянкой Гавриловой дочерью Васильева девкой Марфой первым браком КУЛ... Показать все
Бракосочетание
05.05.1762
Жена: Марфа Гаврилова
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1762 05.05.1762 Той вотчины деревни Васкова крестьянина Никифора Иванова сын отрок Ксенофонт той вотчины деревни Возгрева с крестьянкой Гавриловой дочерью Васильева девкой Марфой первым браком
Рождение ребёнка
1767
Сын: Гаврил Ксенофонтов
Мать ребёнка: Марфа Гаврилова
КУЛИКИНО РС-1782, страница Гаврило 15=1767 БЕЖЕЦК
Рождение ребёнка
1777
Сын: Ульян Ксенофонтов
Мать ребёнка: Марфа Гаврилова
КУЛИКИНО РС-1782, страница 1380 Улян 5=1777 БЕЖЕЦК
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Анна Ксенофонтова
Мать ребёнка: Марфа Гаврилова
КУЛИКИНО РС-1782, страница 1380 Анна 3=1779 БЕЖЕЦК
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно