Никифор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смерти1765
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
РС-1782, страница 1379 Никифор Иванов вдов (по последней ревизии написаны были лета 61) 3 ревизия ~1761-61=1700 Умре 1765-1700=65 лет
Рождение ребёнка
1728
Сын: Ларион Никифоров
Мать ребёнка: не указана
РС-1782, страница 1379 Ларион (по последней ревизии написаны были лета 33) 3 ревизия ~1761-33=1728
Рождение ребёнка
1738
Сын: Кирилл Никифоров
Мать ребёнка: не указана
РС-1782, страница 1379 Кирилл Никифоров сын (по последней ревизии написаны были лета 23) 3 ревизия ~1761-23=1738 1782-1742=1740
Рождение ребёнка
1742
Сын: Купец Ксенофонт Никифоров
Мать ребёнка: не указана
КУЛИКИНО РС-1782, страница 1380 Ксенофонт Никифоров сын (по последней ревизии написаны были лета 19) 3 ревизия ~1761-19=1742 Оной Ксенофонт записавшийся в купцы в городе Бежецке по увольнению дирек... Показать все
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Марфа Никифорова
Мать ребёнка: не указана
РС-1782, страница 1380 У него же Никифора Иванова дочь Марфа 17=1765
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1765
РС-1782, страница 1379 Никифор Иванов вдов (по последней ревизии написаны были лета 61) 3 ревизия ~1761-61=1700 Умре 1765-1700=65 лет