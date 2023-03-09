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Никифор Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

1765

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

РС-1782, страница 1379 Никифор Иванов вдов (по последней ревизии написаны были лета 61) 3 ревизия ~1761-61=1700 Умре 1765-1700=65 лет
Рождение ребёнка
1728

Сын: Ларион Никифоров

Мать ребёнка: не указана

РС-1782, страница 1379 Ларион (по последней ревизии написаны были лета 33) 3 ревизия ~1761-33=1728
Рождение ребёнка
1738

Сын: Кирилл Никифоров

Мать ребёнка: не указана

РС-1782, страница 1379 Кирилл Никифоров сын (по последней ревизии написаны были лета 23) 3 ревизия ~1761-23=1738 1782-1742=1740
Рождение ребёнка
1742

Сын: Купец Ксенофонт Никифоров

Мать ребёнка: не указана

КУЛИКИНО РС-1782, страница 1380 Ксенофонт Никифоров сын (по последней ревизии написаны были лета 19) 3 ревизия ~1761-19=1742 Оной Ксенофонт записавшийся в купцы в городе Бежецке по увольнению дирек... Показать все
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Марфа Никифорова

Мать ребёнка: не указана

РС-1782, страница 1380 У него же Никифора Иванова дочь Марфа 17=1765
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1765
РС-1782, страница 1379 Никифор Иванов вдов (по последней ревизии написаны были лета 61) 3 ревизия ~1761-61=1700 Умре 1765-1700=65 лет
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