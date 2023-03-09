Анна Ксенофонтова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Купец Ксенофонт Никифоров
Мать: Марфа Гаврилова
КУЛИКИНО РС-1782, страница 1380 Анна 3=1779 БЕЖЕЦК
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно