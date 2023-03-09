Анна Ксенофонтова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ксенофонтова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1742 г.р.

Мать

1738 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Купец Ксенофонт Никифоров

Мать: Марфа Гаврилова

КУЛИКИНО РС-1782, страница 1380 Анна 3=1779 БЕЖЕЦК
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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