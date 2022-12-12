Матрона Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1707
Отец: Михаил
Мать: не указана
ИВ-1737 Матрона 30=1707 ИВ-1739 Матрона 32=1707 ИВ-1740 Матрона 33=1707 ИВ-1742 Матрона Михайлова 35=1707 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Матрона Михайлова 40=1704 ИВ-1745 Матрона Михайлова 41=1... Показать все
Рождение ребёнка
1732
Сын: Семён Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврил Васильев
ИВ-1737 Симеон 5=1732 ИВ-1739 Симеон 7=1732 ИВ-1740 Симеон 8=1732 ИВ-1742 Симеон 10=1732 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Семён 20=1724 ИВ-1745 Симеон 21=1724 ИВ-1746 Симеон 20=1726 ИВ-1747 Симео... Показать все
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Мавра Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврил Васильев
ИВ-1737 Мавра 3=1734 ИВ-1739 Мавра 5=1734 ИВ-1740 Мавра 6=1734 ИВ-1742 Мавра 9=1733 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Мавра 12=1722 ИВ-1745 Мавра 13=1722 ИВ-1746 Мавра 13=1723 ИВ-1747 Мавра 14=172... Показать все
Рождение ребёнка
1736
Сын: Фома Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврил Васильев
ИВ-1737 Фома 1=1736 ИВ-1739 Фома 3=1736 ИВ-1740 Фома 4=1736 ИВ-1742 Фома 6=1736 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Фома 7=1737 ИВ-1745 Фома 8=1737 ИВ-1746 Фома 8=1738 ИВ-1747 Фома 9=1738 ИВ-1748 Фо... Показать все
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Марфа Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврил Васильев
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Марфа 6=1738 ИВ-1745, 1747, 1748, 1749---, 1750 Марфы нет (где она?) ИВ-1751 Марфа Гаврилова 12=1739 ИВ-1752 Марфа 12=1740 ИВ-1753 --- ИВ-1754 Марфа 14=1740 ИВ-17... Показать все
Рождение ребёнка
1740
Сын: Авксентий Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврил Васильев
ИВ-1742 Авксен 2=1740 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Авксен 6=1738 ИВ-1745 Авксентий 7=1738 ИВ-1746 Авксентий 7=1739 ИВ-1747 Авксентий 8=1739 ИВ-1748 Авксентий 8=1740 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Авксен... Показать все
Рождение ребёнка
1743
Сын: Михаил Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврил Васильев
Ранее не было ИВ-1753 --- ИВ-1754 Михаил 11=1743 ИВ-1755 --- ИВ-1756 Михаил 13=1743 ИВ-1757 Михаил 14=1743
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Евдокия Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврил Васильев
ИВ-1745 Евдокия 1=1744 ИВ-1746 Евдокия 6 месяцев=1746 ИВ-1747 Евдокия 2=1745 ИВ-1748 Евдокия 2=1746 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Евдокия 3=1747 ИВ-1751, 1752, 1753 ---, 1754, 1755 такой ведомости нет ⛔ Евдокии... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврил Васильев
Смерть
Неизвестно