Авксентий Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Гаврил Васильев
Мать: Матрона Михайлова
ИВ-1741 Авксентий 1=1740 ИВ-1742 Авксен 2=1740 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Авксен 6=1738 ИВ-1745 Авксентий 7=1738 ИВ-1746 Авксентий 7=1739 ИВ-1747 Авксентий 8=1739 ИВ-1748 Авксентий 8=1740 И... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно