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Авксентий Гаврилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1707 г.р.

Мать

1707 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Гаврил Васильев

Мать: Матрона Михайлова

ИВ-1741 Авксентий 1=1740 ИВ-1742 Авксен 2=1740 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Авксен 6=1738 ИВ-1745 Авксентий 7=1738 ИВ-1746 Авксентий 7=1739 ИВ-1747 Авксентий 8=1739 ИВ-1748 Авксентий 8=1740 И... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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