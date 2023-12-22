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Мавра Гаврилова

Место рождения

Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Гаврил Васильев

Мать: Матрона Михайлова

Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ВОЗГРЕВО ИВ-1737 Мавра 3 ИВ-1739 Мавра 5 ИВ-1740 Мавра 6 ИВ-1741 Мавра 8 ИВ-1742 Мавра 9 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Мавра 12 ИВ-1745 Мавра 13 ИВ-1746 Мавра 13 ИВ-1747 Мавра 14 ИВ-1748 Мавр... Показать все
Рождение ребёнка
1764

Сын: Захар Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Дмитриев

РС-1782 18=1764 Его ли это запись??? МК-1798 16.05.1798 Деревни Михайлова у крестьянского сына Захара Афанасьева жена Авдотья Минина родила дочь Елену, которая крещена того же числа Восприемницею был... Показать все
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Васса Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Дмитриев

РС-1782 16=1766
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Пелагея Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Дмитриев

РС-1782 13 =1769
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Дмитриев

Место жительства
Неизвестно
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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