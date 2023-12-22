Мавра Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Гаврил Васильев
Мать: Матрона Михайлова
ВОЗГРЕВО ИВ-1737 Мавра 3 ИВ-1739 Мавра 5 ИВ-1740 Мавра 6 ИВ-1741 Мавра 8 ИВ-1742 Мавра 9 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Мавра 12 ИВ-1745 Мавра 13 ИВ-1746 Мавра 13 ИВ-1747 Мавра 14 ИВ-1748 Мавр... Показать все
Рождение ребёнка
1764
Сын: Захар Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Дмитриев
РС-1782 18=1764 Его ли это запись??? МК-1798 16.05.1798 Деревни Михайлова у крестьянского сына Захара Афанасьева жена Авдотья Минина родила дочь Елену, которая крещена того же числа Восприемницею был... Показать все
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Васса Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Дмитриев
РС-1782 16=1766
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Пелагея Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Дмитриев
РС-1782 13 =1769
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Дмитриев
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно