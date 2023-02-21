Афанасий Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасий Дмитриев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1734 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

РС-1782 47 =1735
Рождение ребёнка
1764

Сын: Захар Афанасьев

Мать ребёнка: Мавра Гаврилова

РС-1782 18=1764
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Василиса Афанасьева

Мать ребёнка: Мавра Гаврилова

РС-1782 16=1766
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Пелагея Афанасьева

Мать ребёнка: Мавра Гаврилова

РС-1782 13 =1769
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Гаврилова

Место жительства
Неизвестно
Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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