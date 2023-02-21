Афанасий Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
РС-1782 47 =1735
Рождение ребёнка
1764
Сын: Захар Афанасьев
Мать ребёнка: Мавра Гаврилова
РС-1782 18=1764
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Василиса Афанасьева
Мать ребёнка: Мавра Гаврилова
РС-1782 16=1766
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Пелагея Афанасьева
Мать ребёнка: Мавра Гаврилова
РС-1782 13 =1769
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Гаврилова
Место жительства
Неизвестно
Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно