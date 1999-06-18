Каштанова (Дудорова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каштанова (Дудорова) Любовь Ивановна

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Место рождения

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

17.09.1903

Дата смерти

18.06.1999

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1903

Отец: Дудоров Иван Николаевич

Мать: Дудорова Мария Николаевна

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1925

Сын: Каштанов Виталий Сергеевич

Отец ребёнка: Каштанов Сергей Михайлович

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1928

Сын: Каштанов Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Каштанов Сергей Михайлович

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1932

Дочь: Кубишина Тамара Сергеевна

Отец ребёнка: Каштанов Сергей Михайлович

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каштанов Сергей Михайлович

Смерть
18.06.1999
Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
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