Каштанова (Дудорова) Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.09.1903
Дата смерти18.06.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1903
Отец: Дудоров Иван Николаевич
Рождение ребёнка
25.10.1925
Сын: Каштанов Виталий Сергеевич
Отец ребёнка: Каштанов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
01.02.1928
Отец ребёнка: Каштанов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
01.04.1932
Дочь: Кубишина Тамара Сергеевна
Отец ребёнка: Каштанов Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.06.1999