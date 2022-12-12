Дудоров Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти04.05.1935
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Дудоров Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1903
Дочь: Каштанова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Дудорова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
20.12.1904
Мать ребёнка: Дудорова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
25.10.1906
Дочь: Капетолина Ивановна
Мать ребёнка: Дудорова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
28.02.1908
Дочь: Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Дудорова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Серафима Ивановна
Мать ребёнка: Дудорова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
20.03.1914
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Дудорова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
20.03.1914
Мать ребёнка: Дудорова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
22.01.1917
Мать ребёнка: Дудорова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
После 1919
Дочь: Кравченко Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Дудорова Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.05.1935