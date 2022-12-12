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Дудоров Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

04.05.1935

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Дудоров Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1903

Дочь: Каштанова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Дудорова Мария Николаевна

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1904

Сын: Дудоров Петр Иванович

Мать ребёнка: Дудорова Мария Николаевна

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1906

Дочь: Капетолина Ивановна

Мать ребёнка: Дудорова Мария Николаевна

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
28.02.1908

Дочь: Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Дудорова Мария Николаевна

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Серафима Ивановна

Мать ребёнка: Дудорова Мария Николаевна

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1914

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Дудорова Мария Николаевна

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1914

Сын: Дудоров Николай Иванович

Мать ребёнка: Дудорова Мария Николаевна

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1917

Сын: Дудоров Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Дудорова Мария Николаевна

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
После 1919

Дочь: Кравченко Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Дудорова Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудорова Мария Николаевна

Смерть
04.05.1935
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