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Дудоров Петр Иванович

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Место рождения

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

20.12.1904

Дата смерти

27.09.1992

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1904

Отец: Дудоров Иван Николаевич

Мать: Дудорова Мария Николаевна

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Бракосочетание
31.?.1927

Жена: Дудорова Клавдия Алексеевна

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1932

Дочь: Людмила Петровна

Мать ребёнка: Дудорова Клавдия Алексеевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.05.1937

Дочь: Каменская Галина Петровна

Мать ребёнка: Дудорова Клавдия Алексеевна

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Буряк Валентина Петровна

Мать ребёнка: Дудорова Клавдия Алексеевна

Росія
Рождение ребёнка
13.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дудорова Клавдия Алексеевна

Смерть
27.09.1992
Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Похороны
Неизвестно
Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
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