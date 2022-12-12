Дудоров Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения20.12.1904
Дата смерти27.09.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1904
Отец: Дудоров Иван Николаевич
Бракосочетание
31.?.1927
Рождение ребёнка
25.08.1932
Дочь: Людмила Петровна
Мать ребёнка: Дудорова Клавдия Алексеевна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.05.1937
Дочь: Каменская Галина Петровна
Мать ребёнка: Дудорова Клавдия Алексеевна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Буряк Валентина Петровна
Мать ребёнка: Дудорова Клавдия Алексеевна
Росія
Рождение ребёнка
13.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дудорова Клавдия Алексеевна
Смерть
27.09.1992
Похороны
Неизвестно