Дудорова (Кизлова) Клавдия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1908
Дата смерти29.12.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1908
Отец: Кизлов Алексей
Мать: Кизлов ?
Бракосочетание
31.?.1927
Рождение ребёнка
25.08.1932
Дочь: Людмила Петровна
Отец ребёнка: Дудоров Петр Иванович
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.05.1937
Дочь: Каменская Галина Петровна
Отец ребёнка: Дудоров Петр Иванович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Буряк Валентина Петровна
Отец ребёнка: Дудоров Петр Иванович
Росія
Рождение ребёнка
13.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дудоров Петр Иванович
Смерть
29.12.1994
Похороны
Неизвестно