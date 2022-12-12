Дудорова (Кизлова) Клавдия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудорова (Кизлова) Клавдия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1908

Дата смерти

29.12.1994

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1908

Отец: Кизлов Алексей

Мать: Кизлов ?

Бракосочетание
31.?.1927

Муж: Дудоров Петр Иванович

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1932

Дочь: Людмила Петровна

Отец ребёнка: Дудоров Петр Иванович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.05.1937

Дочь: Каменская Галина Петровна

Отец ребёнка: Дудоров Петр Иванович

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Буряк Валентина Петровна

Отец ребёнка: Дудоров Петр Иванович

Росія
Рождение ребёнка
13.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дудоров Петр Иванович

Смерть
29.12.1994
Похороны
Неизвестно
Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
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