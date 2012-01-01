Буряк (Дудорова) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буряк (Дудорова) Валентина Петровна

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Место рождения

Росія

Дата рождения

1940

Дата смерти

01.01.2012

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Дудоров Петр Иванович

Мать: Дудорова Клавдия Алексеевна

Росія
Рождение ребёнка
25.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буряк Владимир

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буряк Владимир

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буряк Владимир

Смерть
01.01.2012
Николаев, Миколаївська область
Похороны
Неизвестно
Николаев, Миколаївська область
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