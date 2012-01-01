Буряк (Дудорова) Валентина Петровна
Место рожденияРосія
Дата рождения1940
Дата смерти01.01.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Дудоров Петр Иванович
Росія
Рождение ребёнка
25.06.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буряк Владимир
Рождение ребёнка
09.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буряк Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буряк Владимир
Смерть
01.01.2012
Похороны
Неизвестно