Буряк Владимир
Место рожденияУкраїна
Дата рождения1941
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Буряк Аксентий
Мать: Буряк София
Україна
Рождение ребёнка
25.06.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буряк Валентина Петровна
Рождение ребёнка
09.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буряк Валентина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буряк Валентина Петровна
Смерть
1996