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Буряк Владимир

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Место рождения

Україна

Дата рождения

1941

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Буряк Аксентий

Мать: Буряк София

Україна
Рождение ребёнка
25.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буряк Валентина Петровна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буряк Валентина Петровна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буряк Валентина Петровна

Смерть
1996
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