Буряк Аксентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буряк Аксентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Сын: Буряк Владимир

Мать ребёнка: Буряк София

Україна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буряк София

Верба, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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