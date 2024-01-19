Каштанов Юрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаштанов Юрий Сергеевич

Каштанов Юрий Сергеевич

Место рождения

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

01.02.1928

Дата смерти

30.11.1994

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1928

Отец: Каштанов Сергей Михайлович

Мать: Каштанова Любовь Ивановна

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Образование
С 1947 по 1951
Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Среднетехническое | техник-механик
Работа или профессия
С 08.08.1951 по 30.01.1970
Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
техник-механник | Гусевский Стекольный Завод им. ф. Э. Дзержинского
Бракосочетание
17.?.1951

Жена: Каштанова Раиса Васильевна

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
25.04.1954

Сын: Каштанов Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Каштанова Раиса Васильевна

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Образование
По 1959
Москва, город федерального значения Москва
Высшее | инженер-механик
Рождение ребёнка
23.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каштанова Раиса Васильевна

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Работа или профессия
С 1970
Бор, город Бор, Нижегородская область
Инженер | Борский стекольный завод
Бракосочетание
17.04.1975

Жена: Мощенникова Любовь Викторовна

Бор, город Бор, Нижегородская область
Развод
09.?.1975

Жена: Каштанова Раиса Васильевна

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Смерть
30.11.1994
Бор, город Бор, Нижегородская область
Причина смерти: аневризм дуги аорты
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close