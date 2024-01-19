Каштанов Юрий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения01.02.1928
Дата смерти30.11.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1928
Образование
С 1947 по 1951
Среднетехническое | техник-механик
Работа или профессия
С 08.08.1951 по 30.01.1970
техник-механник | Гусевский Стекольный Завод им. ф. Э. Дзержинского
Бракосочетание
17.?.1951
Рождение ребёнка
25.04.1954
Мать ребёнка: Каштанова Раиса Васильевна
Образование
По 1959
Москва, город федерального значения Москва
Высшее | инженер-механик
Рождение ребёнка
23.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каштанова Раиса Васильевна
Работа или профессия
С 1970
Инженер | Борский стекольный завод
Бракосочетание
17.04.1975
Развод
09.?.1975
Смерть
30.11.1994
Причина смерти: аневризм дуги аорты