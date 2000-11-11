Мощенникова (Мощенникова) Любовь Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мощенникова (Мощенникова) Любовь Викторовна

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Место рождения

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область

Дата рождения

15.09.1941

Дата смерти

11.11.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1941

Отец: Пучков Виктор

Мать: не указана

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Бракосочетание
17.04.1975

Муж: Каштанов Юрий Сергеевич

Бор, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
11.11.2000
Белорецк, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
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