Мощенникова (Мощенникова) Любовь Викторовна
Место рождения
Дата рождения15.09.1941
Дата смерти11.11.2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1941
Отец: Пучков Виктор
Мать: не указана
Бракосочетание
17.04.1975
Бор, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
11.11.2000
Белорецк, Омутнинский муниципальный район, Кировская область