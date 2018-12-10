Каштанова (Козявина) Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каштанова (Козявина) Раиса Васильевна

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Место рождения

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

03.04.1929

Дата смерти

10.12.2018

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1929

Отец: Козявин Василий Васильевич

Мать: Козявина Елена Георгиевна

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Бракосочетание
17.?.1951

Муж: Каштанов Юрий Сергеевич

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
25.04.1954

Сын: Каштанов Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Каштанов Юрий Сергеевич

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
23.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каштанов Юрий Сергеевич

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Развод
09.?.1975

Муж: Каштанов Юрий Сергеевич

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Смерть
10.12.2018
Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
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