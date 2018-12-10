Каштанова (Козявина) Раиса Васильевна
Место рождения
Дата рождения03.04.1929
Дата смерти10.12.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1929
Бракосочетание
17.?.1951
Рождение ребёнка
25.04.1954
Отец ребёнка: Каштанов Юрий Сергеевич
Рождение ребёнка
23.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каштанов Юрий Сергеевич
Развод
09.?.1975
Смерть
10.12.2018
Похороны
Неизвестно