Козявина (Корнеева) Елена Георгиевна
Место рождения
Дата рождения12.05.1906
Дата смерти17.09.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1906
Рождение ребёнка
03.04.1929
Дочь: Каштанова Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Козявин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
31.12.1932
Дочь: Федотова Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Козявин Василий Васильевич
Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.09.1958