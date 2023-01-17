Козявина (Корнеева) Елена Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозявина (Корнеева) Елена Георгиевна

Козявина (Корнеева) Елена Георгиевна

avatar

Место рождения

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

12.05.1906

Дата смерти

17.09.1958

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1906

Отец: Корнеев Георгий Сергеевич

Мать: Корнеева Александра Ивановна

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1929

Дочь: Каштанова Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Козявин Василий Васильевич

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
31.12.1932

Дочь: Федотова Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Козявин Василий Васильевич

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козявин Василий Васильевич

Смерть
17.09.1958
Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close