Корнеева Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.05.1906
Дочь: Козявина Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Корнеев Георгий Сергеевич
Рождение ребёнка
21.01.1908
Отец ребёнка: Корнеев Георгий Сергеевич
Рождение ребёнка
01.12.1909
Сын: Корнеев Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Корнеев Георгий Сергеевич
Рождение ребёнка
22.10.1911
Сын: Корнеев Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Корнеев Георгий Сергеевич
Рождение ребёнка
14.01.1916
Дочь: Нина Георгиевна
Отец ребёнка: Корнеев Георгий Сергеевич
Рождение ребёнка
22.08.1927
Дочь: Путкова Валентина Георгиевна
Отец ребёнка: Корнеев Георгий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева Зинаида Георгиевна
Отец ребёнка: Корнеев Георгий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Георгиевна
Отец ребёнка: Корнеев Георгий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942
Причина смерти: На войне