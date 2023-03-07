Корнеева Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнеева Александра Ивановна

Корнеева Александра Ивановна

avatar

Место рождения

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

1875

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Иван

Мать: не указана

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
12.05.1906

Дочь: Козявина Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Корнеев Георгий Сергеевич

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1908

Сын: Корнеев Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Корнеев Георгий Сергеевич

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1909

Сын: Корнеев Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Корнеев Георгий Сергеевич

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1911

Сын: Корнеев Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Корнеев Георгий Сергеевич

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1916

Дочь: Нина Георгиевна

Отец ребёнка: Корнеев Георгий Сергеевич

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
22.08.1927

Дочь: Путкова Валентина Георгиевна

Отец ребёнка: Корнеев Георгий Сергеевич

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева Зинаида Георгиевна

Отец ребёнка: Корнеев Георгий Сергеевич

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Георгиевна

Отец ребёнка: Корнеев Георгий Сергеевич

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнеев Георгий Сергеевич

Смерть
1942
Причина смерти: На войне
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close