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Корнеев Иван Георгиевич

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Место рождения

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

21.01.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1908

Отец: Корнеев Георгий Сергеевич

Мать: Корнеева Александра Ивановна

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнеев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Корнеева 2ая Егоровича

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева 2ая Егоровича

Развод
Неизвестно

Жена: Корнеева супруга Егоровича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнеев Валерий Иванович

Мать ребёнка: Корнеева супруга Егоровича

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева супруга Егоровича

Смерть
Неизвестно
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