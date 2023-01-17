Корнеев Иван Георгиевич
Место рождения
Дата рождения21.01.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнеев Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Корнеева 2ая Егоровича
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнеева 2ая Егоровича
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Корнеева супруга Егоровича
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно