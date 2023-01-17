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Корнеев Александр Георгиевич

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Место рождения

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

22.10.1911

Дата смерти

31.07.1990

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1911

Отец: Корнеев Георгий Сергеевич

Мать: Корнеева Александра Ивановна

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: старшая Александровна

Мать ребёнка: Корнеева Ольга Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: младшая Александровна

Мать ребёнка: Корнеева Ольга Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева Ольга Петровна

Смерть
31.07.1990
Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
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