Корнеев Александр Георгиевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1911
Дата смерти31.07.1990
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: старшая Александровна
Мать ребёнка: Корнеева Ольга Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: младшая Александровна
Мать ребёнка: Корнеева Ольга Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнеева Ольга Петровна
Смерть
31.07.1990