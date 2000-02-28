Кубишина (Каштанова) Тамара Сергеевна
Место рождения
Дата рождения01.04.1932
Дата смерти28.02.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1932
Рождение ребёнка
27.08.1955
Сын: Кубишин Владимир Иосифович
Отец ребёнка: Кубишин Иосиф Казимирович
Рождение ребёнка
17.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кубишин Иосиф Казимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.02.2000