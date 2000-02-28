Кубишина (Каштанова) Тамара Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубишина (Каштанова) Тамара Сергеевна

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Место рождения

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

01.04.1932

Дата смерти

28.02.2000

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1932

Отец: Каштанов Сергей Михайлович

Мать: Каштанова Любовь Ивановна

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
27.08.1955

Сын: Кубишин Владимир Иосифович

Отец ребёнка: Кубишин Иосиф Казимирович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кубишин Иосиф Казимирович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кубишин Иосиф Казимирович

Смерть
28.02.2000
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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