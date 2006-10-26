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Каштанов Виталий Сергеевич

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Место рождения

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

25.10.1925

Дата смерти

26.10.2006

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1925

Отец: Каштанов Сергей Михайлович

Мать: Каштанова Любовь Ивановна

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
12.08.1951

Сын: Каштанов Александр Витальевич

Мать ребёнка: Каштанова Тамара Сергеевна

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
11.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каштанова Тамара Сергеевна

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Смерть
26.10.2006
Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Похороны
Неизвестно
Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
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