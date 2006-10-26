Каштанов Виталий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения25.10.1925
Дата смерти26.10.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1925
Рождение ребёнка
12.08.1951
Сын: Каштанов Александр Витальевич
Мать ребёнка: Каштанова Тамара Сергеевна
Рождение ребёнка
11.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каштанова Тамара Сергеевна
Смерть
26.10.2006
Похороны
Неизвестно