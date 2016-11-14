Каштанова (Новикова) Тамара Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1931
Дата смерти14.11.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1931
Рождение ребёнка
12.08.1951
Сын: Каштанов Александр Витальевич
Отец ребёнка: Каштанов Виталий Сергеевич
Рождение ребёнка
11.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каштанов Виталий Сергеевич
Смерть
14.11.2016
Похороны
Неизвестно