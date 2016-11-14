Каштанова (Новикова) Тамара Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаштанова (Новикова) Тамара Сергеевна

Каштанова (Новикова) Тамара Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1931

Дата смерти

14.11.2016

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1931

Отец: Новиков Сергей Иванович

Мать: Новикова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
12.08.1951

Сын: Каштанов Александр Витальевич

Отец ребёнка: Каштанов Виталий Сергеевич

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
11.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каштанов Виталий Сергеевич

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Смерть
14.11.2016
Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Похороны
Неизвестно
Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close