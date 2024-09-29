Кудрявцов Евдоким Меркулович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1809
Отец: Кудрявцов Меркул Евдокимович
Мать: Кудрявцова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826 или 1827
Дочь: Максина (Кудрявцова) Мария Евдокимовна
Мать ребёнка: Кудрявцова Ульяна Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Кудрявцов Николай Евдокимович
Мать ребёнка: Кудрявцова Ульяна Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Кудрявцов Георгий Евдокимович
Мать ребёнка: Кудрявцова Ульяна Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Дразжина (Кудрявцова) Анастасия Евдокимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Пелагея Евдокимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно