Кудрявцов Евдоким Меркулович Около 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кудрявцов Евдоким Меркулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Кудрявцов Меркул Евдокимович

Мать: Кудрявцова Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцова Ульяна Емельяновна

Рождение ребёнка
1826 или 1827

Дочь: Максина (Кудрявцова) Мария Евдокимовна

Мать ребёнка: Кудрявцова Ульяна Емельяновна

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Кудрявцов Николай Евдокимович

Мать ребёнка: Кудрявцова Ульяна Емельяновна

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Кудрявцов Георгий Евдокимович

Мать ребёнка: Кудрявцова Ульяна Емельяновна

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Дразжина (Кудрявцова) Анастасия Евдокимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Пелагея Евдокимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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