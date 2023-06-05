Максина (Кудрявцова) Мария Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксина (Кудрявцова) Мария Евдокимовна

Максина (Кудрявцова) Мария Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826 или 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 или 1827

Отец: Кудрявцов Евдоким Меркулович

Мать: Кудрявцова Ульяна

Бракосочетание
09.02.1845

Муж: Максин Иван Мартинович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.11.1845

Сын: Максин Филипп Иванович

Отец ребёнка: Максин Иван Мартинович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.03.1854

Дочь: Максина Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Максин Иван Мартинович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.07.1856

Сын: Максин Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Максин Иван Мартинович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.09.1858

Сын: Максин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Максин Иван Мартинович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно