Максина (Кудрявцова) Мария Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826 или 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1826 или 1827
Отец: Кудрявцов Евдоким Меркулович
Мать: Кудрявцова Ульяна
Бракосочетание
09.02.1845
Рождение ребёнка
12.11.1845
Отец ребёнка: Максин Иван Мартинович
Рождение ребёнка
17.03.1854
Дочь: Максина Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Максин Иван Мартинович
Рождение ребёнка
08.07.1856
Отец ребёнка: Максин Иван Мартинович
Рождение ребёнка
27.09.1858
Отец ребёнка: Максин Иван Мартинович
Смерть
Неизвестно