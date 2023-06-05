Кудрявцова Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826 или 1827
Дочь: Максина Мария Евдокимовна
Отец ребёнка: Кудрявцов Евдоким Меркулович
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Кудрявцов Николай Евдокимович
Отец ребёнка: Кудрявцов Евдоким Меркулович
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Кудрявцов Георгий Евдокимович
Отец ребёнка: Кудрявцов Евдоким Меркулович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно