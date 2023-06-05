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Кудрявцова Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826 или 1827

Дочь: Максина Мария Евдокимовна

Отец ребёнка: Кудрявцов Евдоким Меркулович

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Кудрявцов Николай Евдокимович

Отец ребёнка: Кудрявцов Евдоким Меркулович

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Кудрявцов Георгий Евдокимович

Отец ребёнка: Кудрявцов Евдоким Меркулович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцов Евдоким Меркулович

Смерть
Неизвестно