Кудрявцова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Кудрявцов Евдоким Меркулович
Отец ребёнка: Кудрявцов Меркул Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максина Матрона Меркуловна
Отец ребёнка: Кудрявцов Меркул Евдокимович
В бегах с 1827 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно