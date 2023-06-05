Кудрявцова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Кудрявцов Евдоким Меркулович

Отец ребёнка: Кудрявцов Меркул Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максина Матрона Меркуловна

Отец ребёнка: Кудрявцов Меркул Евдокимович

В бегах с 1827 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцов Меркул Евдокимович

Смерть
Неизвестно