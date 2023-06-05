Кудрявцов Меркул Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцов Меркул Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Кудрявцов Евдоким Меркулович

Мать ребёнка: Кудрявцова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максина Матрона Меркуловна

Мать ребёнка: Кудрявцова Дарья

В бегах с 1827 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцова Дарья

Смерть
Неизвестно