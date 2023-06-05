Кудрявцов Меркул Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Кудрявцов Евдоким Меркулович
Мать ребёнка: Кудрявцова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максина Матрона Меркуловна
Мать ребёнка: Кудрявцова Дарья
В бегах с 1827 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудрявцова Дарья
Смерть
Неизвестно